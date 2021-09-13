В Турции в ДТП с двумя автобусами пострадали десятки людей

В Турции столкнулись два автобуса. По предварительным данным, пострадали более 40 человек. Об этом сообщили местные СМИ.

ДТП произошло на юго-западе страны. Около семи утра на трассе Мугла – Денизли столкнулись два автобуса. Один из них перевозил школьников, в другом находились туристы, предположительно, из России и Украины.

На место аварии прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Отмечается, что в результате ДТП пострадали 49 человек, их доставили в ближайшие больницы. Водитель одного из автобусов погиб.

Причины произошедшего устанавливаются. Предполагается, что у водителя туристического автобуса произошел сердечный приступ. В результате машина съехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автобусом и перевернулась.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 13.09.21

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