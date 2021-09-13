Полиция задержала новосибирца, несколько дней пристававшего к детям

Полиция задержала подозреваемого в педофилии, который орудовал в городе Искитим Новосибирской области. Горожане рассказали в соцсетях, что неизвестный несколько дней преследовал детей в одном и том же районе.

По предварительной информации, 12 сентября подозреваемый домогался двух мальчиков в лесополосе около магазина «Морковка». Детям удалось вырваться, один из них прибежал прятаться в магазин. Продавец рассказала, что ребенка трясло, он пожаловался, что его трогал незнакомый мужчина. Видео с ее рассказом опубликовано в паблике «Инцидент Новосибирск».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Областная прокуратура взяла ход расследования на контроль, сообщили в ведомстве. Сотрудники также проверят, как госорганы соблюдали законы о защите прав несовершеннолетних и охране их прав.

Горожане пожаловались в соцсети, что это был не первый случай появления педофила. «Дня три преследовал детей: и девочек, и мальчиков. Все происходило на одной территории», – написали пользователи соцсети.

Как сообщал «Новый День», 7 сентября общество потрясло известие об изнасиловании и убийстве двух 10-летних девочек на Кузбассе. Девочки вместе ушли в школу, но не вернулись, а их тела нашли в заброшенном доме. Ранее судимый за педофилию мужчина признался, что заманил их сладостями и надругался, а потом убил.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 13.09.21

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