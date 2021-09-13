В иркутской колонии голодают заключенные

Пятеро заключенных объявили голодовку в исправительной колонии №2 в Ангарске Иркутской области. Осужденные не желают подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка.

Как сообщила пресс-служба главного управления ФСИН по региону, состояние объявивших голодовку заключенных контролируют медработники и сотрудники психологической службы. Собранные материалы направлены в прокуратуру.

В ИК-2 содержатся осужденные за тяжкие преступления. При учреждении функционирует центральная больница №2.

В начале сентября в этой колонии несколько заключенных напали на сотрудника. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 13.09.21

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