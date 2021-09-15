В иркутской колонии заключенный напал на сотрудника

В исправительной колонии №2 в Иркутской области заключенный напал на сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФСИН по региону. Это уже третий инцидент в этом учреждении за последние две недели.

«Около 11 утра в среду сотрудник отдела безопасности проверял по отрядам выполнение осужденными распорядка дня. При выходе из локального участка на него со спины напал один из осужденных и нанес удар заточенной металлической пластиной», – сообщили в ГУ ФСИН.

Пострадавшему оказали помощь медики, его жизни ничего не угрожает. В колонии также восстановлен порядок.

По факту нападения на сотрудника проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Это уже третий случай неподчинения осужденных в ИК-2 за последние две недели. 3 сентября в этой колонии несколько заключенных напали на сотрудника. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

13 сентября пятеро заключенных объявили голодовку. Осужденные заявили, что не желают подчиняться режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка. Впрочем, вечером того же дня они начали принимать пищу.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 15.09.21

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