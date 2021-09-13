Евросоюз заранее готовится не признавать итоги выборов в России

В среду, 15 сентября, на рассмотрение Европарламента будет вынесен Доклад о политических отношениях ЕС с Россией, в котором заранее предусмотрено непризнание выборов в Государственную думу РФ.



В проекте доклада отмечается, что «Евросоюз должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть приостановление ее членства в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы, если выборы будут признаны сфальсифицированными и проведенными в нарушение демократических принципов и международного права».

«Евросоюз должен осудить любые попытки президента Путина остаться у власти после истечения его нынешнего и окончательного президентского мандата 7 мая 2024 года на основе поправок в Конституцию», – цитирует текст доклада РБК.

Дебаты по документу в Европарламенте пройдут 14 сентября, голосование запланировано на среду, 15 сентября. Он будет иметь рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета Евросоюза. Следует отметить, что автором текста доклада стал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.



Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 13.09.21

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