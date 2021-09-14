В учебнике английского для шестиклассников обнаружили ссылку на порносайт

Ученики шестого класса обнаружили в учебнике по английскому языку картинку со ссылкой на порносайт. Проверку начали издательство, Российская академия образования и Минпросвещения РФ.

О ссылке на ресурс для взрослых в школьной книге рассказала мама одного из шестиклассников. Мальчик пояснил, что адрес сайта разглядел его одноклассник, который в свою очередь увидел подсказку в соцсети TikTok, пишет «Фонтанка».

Учебник Spotlight выпустило издательство «Просвещение», где уже начали проверку. «Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций. В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе группы компаний «Просвещение».

Электронную версию книги уже исправили. Также было решено приостановить издание и распространение нынешней печатной версии учебника. Иллюстрация была опубликована в пособиях 2008, 2014 и 2021 годов издания, Российские академии наук и образования дали положительные заключения на них. Издательство обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать указанный в иллюстрации сайт.

Кроме того, учебник английского проверит Минпросвещения. Ситуация будет поставлена на вид экспертам

В Российской академии образования (РАО) отметили, что также проведут проверку пособия. Там добавили, что последнее переиздание не проходило экспертизу в учреждении.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.09.21

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