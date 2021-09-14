Машинист незаконно перевозил золото на 19 млн рублей

Суд в Забайкальском крае признал местного жителя виновным в незаконном обороте драгметаллов (ч. 4 ст. 191 УК РФ). При проверке у него нашли слитки золота на 19 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на краевое УФСБ.

Работающий машинистом мужчина попал в поле зрения правоохранителей в начале лета. В июне его поймали на незаконной перевозке драгметалла.

«У машиниста было обнаружено и изъято семь металлических слитков массой 4,85 кг на общую сумму более 19 млн рублей», – пояснили в ведомстве.

Суд назначил ему условное лишение свободы на два года и штраф в 50 тыс. рублей. Золото обращено в доход государства.

Напомним, в конце мая полиция задержала работника золотодобывающего завода с краденным золотом на 1,5 млн рублей. Он пытался вывезти 350 граммов драгметалла с предприятия, спрятав в ноутбуке.

Чита, Наталья Рязанова

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