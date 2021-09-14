В Приморье полицейский автомобиль сбил школьницу на переходе

Конвойный автомобиль наехал на школьницу на пешеходном переходе в Уссурийске, сообщили в приморской прокуратуре. Ведомство взяло под контроль начатое расследование.

Днем 14 сентября 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному перехода и попала под колеса автомобиля. Ребенка с тяжелыми травмами отправили с больницу. Подробности ее состояние не раскрываются.

Машина принадлежала территориальному отделу полиции и предназначалась для перевозки арестованных. За рулем находился сотрудник полиции.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ход и результаты расследования поставлены на контроль городской прокуратуры», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Кургане пассажирский «ПАЗик» сбил 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Мальчик переходил дорогу, когда автобус проехал на «красный» и влетел прямо в школьника.

Уссурийск, Наталья Рязанова

Уссурийск. Другие новости 14.09.21

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