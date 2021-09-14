Суд в Москве выписал новые миллионные штрафы Facebook, Twitter и Telegram

Мировой судья Таганского районного суда Москвы в очередной раз оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент (ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ).

Соцсети Facebook назначены наказания в виде административных штрафов в размере21 млн рублей по пяти делам о неудалении противоправной информации. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции. Общая сумма штрафов, выписанных Facebook за эти нарушения с начала года, превысила 80 млн рублей.

Сервис микроблогов Twitter получил штрафы на 5 млн рублей по двум протоколам. Общая сумма взысканий составила более 45 млн рублей.

Мессенджер Telegram оштрафовали еще на 9 млн рублей по двум делам. Общая сумма штрафов составила 35 млн рублей.

Facebook, Twitter и Telegram с начала года несколько раз привлекались к административной ответственности за неудаление запрещенной информации и отказ локализовать в России личные данные пользователей. Миллионные штрафы также выписывались Google и WhatsApp из-за отказа локализовать персональные данные российских пользователей на территории страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.09.21

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