ФСБ задержала вербовщиков в террористическую ячейку

Федеральная служба безопасности России провела спецоперацию в Красноярске. Сотрудники задержали двух мигрантов, вербовавших россиян в ряды террористов.

«Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для распространения террористической идеологии. Ими осуществлялась вербовка жителей Красноярска для участия в деструктивной деятельности», – цитирует сообщение краевого УФСБ РИА «Новости».

Вербовщики состояли в запрещенной в РФ террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Следователи возбудили уголовные дела в отношении задержанных. Суд арестовал обоих на время следствия.

Как сообщал «Новый День», совместная операция ФСБ, МВД и Росгвардии против законспирированной террористической ячейки завершилась задержанием подозреваемых. Все они оказались гражданами «одной из стран Центрально-Азиатского региона» и склоняли знакомых выехать за границу для террористической деятельности.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 15.09.21

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