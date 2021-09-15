Пассажиры упавшего L-410 получили выплаты от иркутских властей

Правительство Иркутской области выплатило материальную помощь пострадавшим при аварийной посадке самолета L-410. Для этого из резервного фонда взяли 3,7 млн рублей.

Выплаты семьям погибших еще на утверждении.

«3,7 млн рублей выделили из резервного фонда региона. Средства перечислены 12 пострадавшим на банковские счета. Семьям четырех погибших помощь перечислим в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Пострадавшим в тяжелом состоянии выплатили по 500 тыс. рублей, с травмами средней степени – по 250 тыс., легкими – по 100 тыс. рублей. Власти заверили, что доплатят тем, чье состояние врачи переквалифицируют на более тяжелое.

Сегодня в Иркутской области день траура по погибшим в результате крушения самолета L-410 авиакомпании «СиЛА», которое случилось 12 сентября. Жертвами аварии стали пилот и трое пассажиров, остальные 12 человек, бывшие на борту, доставлены в больницу.

Иркутск, Наталья Рязанова

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