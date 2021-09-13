В авиакатастрофе под Иркутском погибли четыре человека

В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет L 410, на борту которого находилось 16 человек. Пассажиры оказались зажаты в корпусе воздушного судна. В результате четыре человека погибли. СКР возбудил уголовное дело.

Авария произошла в Казачинско-Ленском районе в четырех километрах от села Казачинское, сообщили в региональном управлении МЧС. К данному моменту завершена работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации, 12 человек пострадали и четверо погибли.

В областном правительстве сообщили, что все пострадавшие получают необходимое лечение. Трое находятся в реанимации, еще у троих травмы легкой степени тяжести. Одну пациентку отпустили домой, передает РИА «Новости».

Семьи погибших в авиакатастрофе получат компенсации, размер которых правительство Иркутской области определит сегодня в ходе совещания. Также губернатор Игорь Кобзев выразил соболезнования родственникам погибших и объявил 15 сентября днем траура.

Тем временем, по поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта). «Расследование уголовного дела поручено следователям центрального аппарата Следственного комитета. На место происшествия направлены криминалисты Криминалистического центра ведомства», – сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 12.09.21

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