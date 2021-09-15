На Сахалине полиция нашла 225 кг незаконно добытой красной икры

На Сахалине сотрудники ГИБДД остановили браконьера на иномарке и нашли 225 кг незаконно добытой красной икры. Пытаясь сбежать от полиции, водитель попал в ДТП, сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

Инспекторы попытались остановить подозрительную иномарку в Южно-Сахалинске, но водитель только прибавил скорости. Он сначала пытался скрыться на машине, но врезался в припаркованный автомобиль. Тогда злоумышленник выскочил из машины и постарался убежать, но его догнали сотрудники ГИБДД.

«Нарушителем оказался ранее неоднократно судимый, в том числе и за браконьерство, местный житель. В салоне и багажнике было обнаружено шесть куботейнеров с незаконно добытой красной икрой общим весом 225 кг. Ущерб государству составил около восьми миллионов рублей», – пояснили в УГИБДД.

Дознаватели возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

Напомним, во время рейда на камчатской дороге задержали браконьера, перевозившего почти 100 кг незаконно добытой красной икры. Контрабанда заняла пять мешков, ущерб от ее незаконной добычи предварительно оценили более чем в 2,7 млн рублей.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.09.21

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