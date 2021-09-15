Подросток погиб в пожаре в Башкирии

Пожарные нашли тело подростка на месте пожара в деревне Старобайрамгулово в Башкортостане. Его обнаружили на месте полностью выгоревшего дома, рассказали в республиканском МЧС.

Первыми на место пожара на улице Байрам прибыли добровольцы и постарались потушить огонь. За ними приехали девять сотрудников МЧС и три единицы техники. Пожар ликвидировали, но деревянный дом полностью выгорел.

Пожарные разобрали остатки стен, чтобы исключить новое возгорание и увидели тело. Погибшим оказался 15-летний подросток. Причины и обстоятельства гибели несовершеннолетнего устанавливаются.

Напомним, в начале сентября четырехлетняя девочка погибла в результате пожара в квартире в башкирском городе Салават. Возгорание было таким сильным, что из окон вырывалось пламя.

Уфа, Наталья Рязанова

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