Ребенок получил химические ожоги на детской площадке под Красноярском

Ребенок получил химические ожоги во время игры на детской площадке в городском парке Шарыпово Красноярского края. Полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Восьмилетний мальчик пришел на игровую площадку в парке вместе с другом. Но их прогулка была прервана, когда школьник скатился с горки. Он пожаловался на боль, а кожа на ногах покраснела.

Дома родители предположили, что неизвестные разлили уксусную кислоту на скользящую поверхность горки – это стало причиной ожогов. Они пожаловались на случившееся в соцсетях. Там сообщение и увидели сотрудники полиции.

«Законный представитель малолетнего в полицию по данному факту не обращался. Сотрудники инициировали проверку, по результатам которой будет принято решение», – говорится в сообщении ведомства.

Инциденты на детских площадках в разных регионах не редкость. Так, девятилетняя девочка в Якутии упала с игрового элемента и умерла на месте. Прокуратура и следователи проверяют обстоятельства случившегося.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 15.09.21

ЕСПЧ присудил россиянке 7500 евро за плохую защиту от кибернасилия. / В Москве за регулярное истязание троих детей перед судом предстанут мать и ее сожитель. / На берегу Шарташа нашли тело пропавшего бизнесмена. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»