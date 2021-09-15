Турист из Чебоксар сорвался со скалы в Сочи

Житель Чебоксар упал со скалы в Агурском ущелье в Сочи. Его пришлось доставать с помощью альпинистского снаряжения, сообщает «Вести.ру».

Инцидент случился в ущелье в районе слияния рек Агура и Агурчик. 35-летний турист оступился во время прогулки. 15 метров он катился по пологому склону, а потом упал с обрыва с высоты пяти метров, рассказали очевидцы.

После звонка в службу спасения на место прибыли 12 спасателей со специальным снаряжением. Пострадавшего передали медикам.

При падении турист сломал правое плечо. У него также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб органов брюшной полости.

Как сообщал «Новый День», в крымской Алуште туристка упала в 15-метровую расщелину. Во время ночной прогулки девушка не заметила расщелину. Спасатели достали ее с различными травмами.

Москва, Наталья Рязанова

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