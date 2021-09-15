СКР начал расследование смерти младенца с иголкой в легком

Следователи выясняют обстоятельства смерти полуторамесячного ребенка в одной из петербургских больниц. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, Росздравнадзор начал проверку после сообщения в СМИ о смерти младенца через сутки после выписки из больницы. Малыш лечился в нескольких учреждениях Петербурга от гнойного воспаления. Он пробыл неделю в городской больнице №5. По предварительным данным, в легком у ребенка остался кончик иглы от шприца после процедуры.

«Днем 12 сентября ребенок скончался от части иглы в левой плевральной полости с повреждением левого легкого и развитием кровопотери. Из каждого медучреждения изымаются истории болезни, а также образцы медицинских изделий, которыми проводились процедуры», – рассказали в городском главке Следственного комитета.

По делу назначены экспертизы.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

Санкт-Петербург. Другие новости 15.09.21

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