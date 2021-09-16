Три человека погибли при землетрясении в Китае

Три человека погибли, 60 получили различные травмы в результате землетрясения в китайской провинции Сычуань. Основной удар пришелся на город Лучжоу, где пришлось эвакуировать более шести тысяч жителей, пишет China daily.

Землетрясение случилось около 4:33 часов. Эпицентр находился на глубине 10 км, а толчки достигали силы в шесть баллов. В результате три человека погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Толчки разрушили 35 домов, власти объявили в разных районах 2-1 уровень опасности. Временно остановлено движение скоростного поезда, станцию Лучжоу закрыли.

Напомним, 14 августа у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, в котором сразу погибли более 300 человек и пострадали почти две тысячи.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 16.09.21

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