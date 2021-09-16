Неисправная газовая колонка погубила семью в Тверской области – погибли три человека

В Тверской области найдена мертвой семья. Тела мужчины, его жены и малолетней дочери обнаружены в их квартире в городе Бежецке. В доме выявлена неисправность газовой колонки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По информации ведомства, на телах погибших нет признаков насильственной смерти. При осмотре места происшествия обнаружена неисправность газовой колонки в квартире. Точные причины смерти мужчины, его жены 1989 года рождения и их дочери 2012 года будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В рамках расследования следователи дадут «правовую оценку действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам», отметили в ведомстве.

Тверь, Наталья Петрова

Тверь. Другие новости 16.09.21

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