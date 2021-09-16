СКР проверит обстоятельства смерти трехлетнего мальчика в Батайске

В ночь с 14 на 15 сентября в городской больнице Батайска Ростовской области умер ребенок. Горожане возмутились, что это вторая смерть за год у одного врача. Теперь ситуацию проверит Следственный комитет.

Горюющая мать ребенка написала тревожный пост в паблике bataysk_gorod. По ее словам, за короткий период она с сыном дважды оказалась в больнице. Сначала думали, что руки и ноги у него отекают из-за аллергии. За день до выписки у малыша открылась рвота, но ему сделали укол и наутро отправили домой.

Во второй раз мальчика доставили в больницу с сильной отдышкой, а уже в отделении его снова стало тошнить. Ребенку становилось все хуже. Его забрали в реанимацию, и в ту же ночь он скончался.

На пост ростовчанки откликнулись другие горожане, которые вспомнили, что в этом году у того же врача уже умер пациент. Женщина не уточнила, от чего именно лечили ее сына. Теперь это и обстоятельства смерти будут выяснять следователи.

«Организована доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, в том числе для оценки качества медицинской помощи», – рассказали в региональном управлении СКР.

Накануне СКР в Санкт-Петербурге начал расследование по факту смерти младенца в одной из городских больниц. По предварительным данным, малыш умер от повреждения легкого кончиком иглы, оставшимся в мальчике после процедуры.

Батайск, Наталья Рязанова

Батайск. Другие новости 16.09.21

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