Во Владимирской области пропали три маленьких мальчика

В городе Покрове Владимирской области ищут троих детей. В поисках участвуют полицейские и добровольцы. Об этом сообщается на официальном сайте МВД по региону.
«ОМВД России по Петушинскому району Владимирской области разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние», – рассказали в полиции. Мальчики 8, 11 и 12 лет пропали 14 сентября.
В поисках заняты 60 человек, в том числе местные жители и волонтеры отряда «Лиза Алерт». В городе опрашивают население и ищут свидетелей.
Владимир, Зоя Осколкова
Владимир. Другие новости 16.09.21
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