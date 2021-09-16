С приходом Талибана* в Афганистане расцвела нелегальная торговля визами

После прихода к власти в Афганистане движения Талибан* и в связи с закрытием большинства иностранных посольств, в стране расцвела нелегальная продажа виз, – сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт телеканала Tolo News.

Так, например, виза в Пакистан стоит $350; в Таджикистан – $400; в Узбекистан – $1350. Стоимость визы в Турцию может доходить до $5 тыс.

До вывода войск США и падения правительства в Афганистане «пакистанскую визу можно было получить за $15, в Таджикистан или Узбекистан – за $60, а в Турцию – за $120», – рассказал директор турагентства в Кабуле Шафи Самим журналистам Tolo News.

При этом, по данным канала, в случае с перечисленными странами получить визу легально в настоящее время можно только в Пакистан. Однако, как рассказал другой источник, с которым общались журналисты Tolo news, в последнее время, даже если у афганца есть виза в Пакистан, на КПП его могут попросить оплатить еще и так называемый «пропуск», который может стоить порядка $350-400.

Журналисты телеканала Tolo News отмечают, кто и как именно изготавливает нелегальные визы для афганцев, – неизвестно. Не уточняется также, действительно ли по этим документам людям удается пересечь границу.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 16.09.21

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