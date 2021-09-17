В доме экс-вице-президента Афганистана нашли миллионы

Афганские талибы (организация запрещена в РФ) сообщили, что нашли миллионы долларов и золото в доме бывшего вице-президента Амруллы Салиха. По сообщению австрийского телеканала ORF, деньги и драгоценный металл также были изъяты в домах других бывших правительственных и высокопоставленных чиновников.

Общая стоимость обеспеченных денег и золотых слитков оценивается в двенадцать миллионов долларов.

«Моджахеды Исламских Эмиратов нашли более 6 миллионов долларов и 18 золотых слитков в доме Амруллы Салиха», – сказал Shillong Times представитель Талибана Мохаммад Била Карими.

Салих еще не прокомментировал этот вопрос. Уже в прошлом месяце, после побега бывшего президента Ашрафа Гани, он объявил себя главой страны.

С середины августа, когда к власти пришел Талибан, он пытается организовать сопротивление в провинции Панжер. Место его нынешнего проживания неизвестно.

Кабул, Елена Васильева

Кабул. Другие новости 17.09.21

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