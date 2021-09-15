Лидер «Талибана»* попал в больницу после жесткого побоища в президентском дворце

Замглавы правительства Афганистана, руководитель политофиса «Талибана»* мулла Абдул Гани Барадар госпитализирован в Кандагаре с ранением, полученным в результате столкновения с членами «Сети Хаккани»** на прошлой неделе. Об этом сообщает The Pashtun Times со ссылкой на «члена семьи лидера «Талибана»*.

Барадар «находится под защитой Пакистана, и членам семьи пока не разрешено видеться с ним», – говорится в сообщении в твиттере издания.

Ранее британская вещаттельная корпорация BBC со ссылкой на высокопоставленные источники в «Талибане»* сообщила, что на прошлой неделе мулла якобы вступил в ожесточенную ссору с Халилом Рахманом Хаккани – министром по делам беженцев и лидером «Сети Хаккани»** в президентском дворце в Кабуле. После массовой драки, переросшей, по некоторым данным, в перестрелку между двумя группировками талибов*, он вернулся в Кандагар, где больше не появлялся на публике.

Вопросы о местонахождении и состоянии здоровья Барадара возникли еще 13 сентября, когда он не явился на переговоры с главой МИД Катара. В соцсетях появилась информация о возможном убийстве Барадара в ходе столкновений между его сторонниками и «Сетью Хаккани»**, на счету которой теракты против афганских властей и американских военных. Накануне талибы* опровергли эти сообщения, представив фрагмент аудиозаписи, на которой мулла заявил, что находится в поездке. Представитель «Талибана»* подтвердил, что Барадар находится в Кандагаре.

По данным источников, причиной жестокого конфликта стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана. Барадар не желал, чтобы всеми членами кабмина были духовные лица «Талибана»*. Он стремился предоставить места в правительстве всем этническим группам, а также женщинам, но не смог сделать этого из-за давления шефа пакистанской разведки генерал-лейтенанта Фаиз Хамид. Последний недавно побывал в Кабуле и не позволил талибам* «создать инклюзивное правительство в соответствии с принятыми ими международными обязательствами», передает Sputnik Афганистан.

Ранее движение «Талибан»* объявило состав нового правительства Афганистана. Все министерские должности заняли представители радикальной группировки. Официальный представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид заявил, что данный состав является временным.

Барадар считается одним из самых влиятельных лидеров в руководстве «Талибана»*. Он возглавлял делегацию талибов* на переговорах с США в Катаре, где было подписано соглашение, регламентирующее в том числе вывод американских войск из Афганистана.

* запрещенное в России террористическое движение

** организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Наталья Петрова

Кабул. Другие новости 15.09.21

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