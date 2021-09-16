Путин заявил о больших рисках для стран ОДКБ после захвата Афганистана талибами*

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что ситуация в Афганистане несет значительные риски для стран ОДКБ.

«Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и на внешних границах государств-членов не только не стабильна, но и несет новые, по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран», – сказал глава российского государства, чьи слова приводятся на сайте Кремля.

Путин напомнил, что на августовском внеочередном саммите ОДКБ, который состоялся после поспешного вывода американских войск из Афганистана, члены организации уже «обменялись мнениями об опасностях, связанных с кардинально изменившейся ситуацией в этой стране».

«Все поддержали тогда вывод о том, что в нынешних условиях как никогда востребована самая тесная координация и сплоченность государств – членов ОДКБ. Мы также согласились, что необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах», – отметил президент РФ.

Напомним, на состоявшемся 23 августа внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение до 16 сентября разработать дополнительные меры безопасности в связи с ситуацией в Афганистане, где власть захватил «Талибан»*.

Сегодняшний саммит ОДКБ проходит в Душанбе без личного участия Путина. Президент РФ не приехал в Таджикистан из-за ухода на самоизоляцию после того, как несколько десятков человек в его близком окружении заболели коронавирусом.

* организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

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