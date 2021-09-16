Путин сообщил о десятках заболевших коронавирусом в своем окружении

В окружении президента РФ Владимира Путина коронавирусом заболели десятки человек. Об этом сообщил сам глава российского государства во время видеоконференции саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе.

«К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль. Но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом – это не один, не два, несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», – рассказал Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.

«К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но конечно, мы заинтересованы в участии, пусть дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией», – добавил президент РФ.

В понедельник Путин на встрече паралимпийцами сообщил, что из-за проблем с ковидом в его окружении ему придется уйти на карантин. На следующий день глава государства в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном пояснил, что соблюдает режим самоизоляции и примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что самоизоляция не повлияет на рабочий график Путина. Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург со своей стороны отметил, что главе государства достаточно соблюдать режим самоизоляции в течение недели, но конкретные сроки остаются на усмотрение специалистов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 16.09.21

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