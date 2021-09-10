МИД РФ опасается бесконтрольного потока беженцев из Афганистана

Россия и страны Центральной Азии опасаются потока беженцев из Афганистана. При этом между странами официально не установлен механизм обмена информацией по мигрантам, рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Юридически оформленный механизм обмена информацией по беженцам из Афганистана в настоящее время отсутствует. Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии», – цитирует дипломата РИА «Новости».

Волынкин отметил, что министерства иностранных дел и загранучреждения поддерживают контакт по подобным вопросам. Ситуацию с беженцами также отслеживают институты ОДКБ и ШОС.

«По состоянию на сегодняшний день количество афганцев, незаконно пересекших границу со странами центральноазиатского региона, остается незначительным», – добавил сотрудник МИДа.

Как сообщал «Новый День», 15 августа боевики признанной террористической и запрещенной в РФ группировки «Талибан» вошли в Кабул. Они объявили, что война окончена, а 6 сентября под их контроль перешла последняя из афганских провинций Панджшер. «Талибан» объявил состав нового правительства и призвал сбежавших бывших чиновников возвращаться в страну.

Москва, Наталья Рязанова

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