В здании избирательной комиссии в Саратове произошел конфликт

Неизвестные проникли в здание администрации Заводского района Саратова, где располагается территориальная избирательная комиссия (ТИК). Сотрудники обратились в правоохранительные органы.

Как сообщил глава администрации района Максим Сиденко, несколько человек проникли на первый этаж, не предъявив документы. «При фото- и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Вызвана полиция. Предполагаю, что это могло быть сделано с целью дискредитации выборов, так как в здании администрации размещен ТИК», – приводит слова Сиденко официальный телеграм-канал мэрии города.

В Саратовском облизбиркоме сообщили, что в здание проникли представители КПРФ. «После окончания рабочего времени территориальной избирательной комиссии, а именно в 18.40 в помещение комиссии вошли член ТИК от КПРФ Иван Тернов и депутат Саратовской городской Думы Сергей Подсевалов, которые требовали принять у них жалобу, несмотря на то, что время работы комиссии завершено и полномочий принять ее у комиссии нет, – прокомментировала председатель ТИК Заводского района Людмила Кошкина. – После этого Подсевалов, а также две сопровождавшие его женщины требовали предъявить им избирательную документацию. Так как это противоречит действующему законодательству, им было отказано».

Глава районной администрации заявил, что намерен обратиться по поводу произошедшего к председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 17.09.21

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