Нижегородка отправится в колонию за брошенного на трассе младенца

Суд в Нижегородской области отправил местную жительницу в колонию по делу об оставленном на трассе младенце. Ребенка отдали в социальное учреждение, рассказали в областной прокуратуре.

Происшествие случилось июньским утром около автобусной остановки «Горный Борок» в Кстовском районе. Пьяная подсудимая просто положила грудного ребенка на дорогу рядом с остановочным пунктом и ушла. Младенца нашла женщина, проезжавшая мимо остановки. Они подобрала малыша, обратилась к медикам и в полицию.

Правоохранители возбудили дело об оставлении ребенка в опасности и быстро нашли родительницу.

«Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде пяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – пояснили в прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», в Челябинской области 35-летняя женщина не отреагировала, когда ее пьяный муж начал поливать кипятком их годовалого ребенка. Супруги продолжили пьянствовать, пока малыш не умер. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию детей и оставлении в опасности.

Нижний Новгород, Наталья Рязанова

Нижний Новгород. Другие новости 17.09.21

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