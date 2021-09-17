Ростовчанин назвался полицейским и семь лет «крышевал» бизнесмена

Житель Ростова-на-Дону попался на мошенничестве на 4,6 млн рублей. Эти деньги он выманил у бизнесмена, которому представился сотрудником полиции и пообещал покровительство.

В 2013 году ростовчанин решил незаконно заработать. Он пришел к предпринимателю и предложил «защищать» его бизнес за некую сумму. Бизнесмен согласился, поверив, что имеет дело с полицейским, и периодически давал своему «покровителю» деньги.

Преступную деятельность ростовчанина раскрыл Следственный комитет. Сотрудники возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

«51-летний безработный мужчина с 2013 по 2020 год похитил денежные средства предпринимателя в сумме более 4,6 млн рублей. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима», – сообщили в региональном управлении СКР.

Как сообщал «Новый День», бизнесмены Вологодской области получили письма с просьбой выделить деньги на исполнение госпрограмм. Послания были направлены якобы от имени главы региона Олега Кувшинникова, который публично отрицал свою причастность. Губернатор попросил бизнесменов не попадаться на подобные уловки.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

Ростов-на-Дону. Другие новости 17.09.21

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