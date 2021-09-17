Следственный комитет РФ проверит случаи кибератак из-за рубежа на электронное голосование

Организовать проверку по фактам кибератак из-за рубежа на инфраструктуру электронного голосования в России поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин , – сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В пятницу, 17 сентября, на московскую систему электронного голосования и на портал «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа, что привело к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам», – сообщила представитель Следкома.

Петренко заявила, что «председатель СК РФ поручил ГСУ СК РФ организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий».

Ранее замруководителя Общественного штаба, председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух сообщил РИА Новости, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве отражены, после этого системы защиты усилили.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 17.09.21

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