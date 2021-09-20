Двое детей стали жертвами ночного пожара в Иркутской области

Трехлетняя девочка и семимесячный младенец погибли во время пожара в двухквартирном доме в деревне Худорожкина Иркутской области. Квартира пострадавшей семьи полностью выгорела, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:49 часов 19 сентября. Первыми на место прибыли добровольные пожарные. К тому моменту одна квартира полностью выгорела, огонь перебросился на крышу второй. Пожарным удалось справиться с возгоранием за 20 минут.

Соседи спасли из огня двух взрослых и вынесли обожженного ребенка, но тот уже был мертв. Позже в сгоревшей квартире нашли тело второго ребенка.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Причина пожара устанавливается», – рассказали в Следственном комитете.

Областная прокуратура взяла расследование на контроль и начала собственную проверку.

Напомним, четырехлетняя девочка стала жертвой пожара в одной из квартир в башкирском городе Салават. Трое взрослых доставлены в больницу, для тушения из дома эвакуировали около 30 человек.

Иркутск, Наталья Рязанова

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