Дагестанец покусал полицейского в центре Москвы

Молодой мужчина несколько раз укусил сотрудника полиции в центре Москвы. Его действия квалифицировали как применение насилия в отношении представителя власти, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Экипаж полиции прибыл к ресторану на улице Лесной по сигналу. На выходе из заведения на сотрудников ППС напал 26летний уроженец Дагестана.

«Мужчина несколько раз укусил за оба предплечья и локоть сотрудника ППС, который приехал на место в составе экипажа», – рассказал источник.

Напавшего задержали и теперь он стал подозреваемым по уголовному делу. Дело возбудили по статье 318 УК РФ, по которой мужчине может грозить штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в Крыму экипаж ДПС попытался задержать голую женщину, которая вела себя неадекватно: ругалась матом, пиналась. Пьяная дама покусала одного из сотрудников, а потом попыталась вломиться в служебную машину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.09.21

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