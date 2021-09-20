Чебоксарец привел дочь в гости и надругался

Следственный комитет Чувашии передал в суд дело об истязаниях и сексуальном насилии в семье. Фигурантом стал житель Чебоксаров, который даже после развода нашел способ навредить жене и дочери.

По версии следствия, 33-летний мужчина с сентября 2015 года по июнь 2019 года избивал и унижал жену, а с осени 2018 года и трехлетнюю дочь. Позже супруги развелись, и девочка 2015 года рождения осталась жить с матерью. В январе-феврале 2021 года мужчина взял дочь к себе на ночевку. Вечером он основательно выпил и совершил над девочкой насильственные действия сексуального характера.

Бывшая жена подозреваемого обратилась в полицию, материалы передали в СКР. Мужчину взяли под стражу. Он так и не признал вину в истязаниях жены и ребенка и надругательстве над дочерью, но собранные доказательства исключают его непричастность.

«Завершено расследование. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу», – пояснили в СКР.

Как сообщал «Новый День», в середине августа в Челябинской области взяли под стражу мужчину, который пять лет насиловал девочек-сирот. 61-летний житель Красноармейского района и его супруга взяли на воспитание шесть девочек. Одна стала жертвой опекуна в 12 лет, вторая в 13, надругательство над третьей не смогли доказать.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.09.21

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