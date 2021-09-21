Два человека погибли при пожаре в гостинице Хасавюрта

Пожар случился в гостинице в дагестанском городе Хасавюрте. Спасатели нашли тела двух погибших, еще один человек находится в реанимации, сообщили в республиканском управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в гостинице «Жемчужина» поступило в 4:12 часов 21 сентября. Прибывшие на место пожарные увидели, что в огне второй и мансардный этажи, около 200 кв. м кровли. Спустя почти час огонь удалось локализовать на площади 450 кв. м. Полностью пожар потушили в 6:17 часов.

«Обнаружены тела двух погибших мужчин. В больницу доставлены с различными травмами шесть человек (из них одна женщина 1983 года рождения)», – рассказали в ведомстве. Один пострадавший находится в реанимации. Все пострадавшие – взрослые.

Всего из здания эвакуировали 19 человек. С огнем боролись 54 человека и 21 единица техники. Причины пожара выясняются.

Как сообщал «Новый День», 4 мая в Москве случился пожар в гостинице «Вечный зов», где остановились кадеты-школьники из трех регионов. Двое взрослых погибли, четверо пострадали, как и восемь детей. СКР задержал владельца здания и управляющего отеля по делу об оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности, повлекших смерть двух человек.

Хасавюрт, Наталья Рязанова

Хасавюрт. Другие новости 21.09.21

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