ФСБ раскрыла группу таможенников-взяточников в Приморье

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали группу таможенников, уличенных в крупной взятке, в Хасанском районе Приморья. Силовикам пришлось неделю провести в засаде, чтобы раскрыть коррупционеров, пишет «Золотой мост».

Операцию провели 20 сентября совместно с подразделением по противодействию коррупции Дальневосточного таможенного управления. Задержаны сотрудники «Морского поста «Славянка». Следователи уже возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ (взятка). Суммы, полученные подозреваемыми пока не раскрываются.

Как сообщал «Новый День», ранее в Санкт-Петербурге был задержан начальник таможенного поста Балтийской таможни при получении взятки на сумму более 880 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Владивосток, Наталья Рязанова

Владивосток. Другие новости 21.09.21

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