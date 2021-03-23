Начальника таможенного поста в Санкт-Петербурге задержали за крупную взятку

В Санкт-Петербурге задержан начальник таможенного поста Балтийской таможни при получении взятки на сумму более 880 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Операцию по задержанию высокопоставленного таможенника проводили сотрудники службы по противодействию коррупции СЗТУ и службы экономической безопасности УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. С поличным за получение взятки от представителей участников внешнеэкономической деятельности задержан начальник таможенного поста «Лесной порт».

По версии следствия, задержанный получил деньги в сумме 881,7 тыс. рублей за то, чтобы беспрепятственно пропустить товары через границу и не проводить таможенный контроль.

В отношении таможенника возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 23.03.21

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