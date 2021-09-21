В индийском порту конфискован героин на 2,7 миллиарда долларов

Власти портового города Мундра в индийском штате Гуджарат на западе страны изъяли почти три тонны героина из Афганистана. Эксперты оценили контрабанду в 2,7 миллиарда долларов, сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

Контрабанда была спрятана в двух контейнерах, которые, согласно документам, должны были содержать тальк – минерал, широко используемый в электротехнике. Героин обнаружили агенты индийского правительственного агентства DRI, специализирующегося на борьбе с контрабандой оружия и наркотиков. По делу задержаны два индийца.

Оба контейнера – в одном было почти две тонны героина, а в другом – тонна – прибыли из Афганистана в Мундру через Иран. Следствие выявило причастность афганцев, но, по данным DRI, новых задержаний пока не было.

Афганистан – крупнейший в мире производитель героина, на который приходится от 80 до 90 процентов мировых поставок. Производство героина в стране резко выросло в последние годы, по данным ряда разведок, является источником финансирования радикального движения Талибан (запрещено в РФ), которое вернулось к власти в стране прошлом месяце.

Как ранее сообщал «Новый День», голландская таможня перехватила более четырех тонн кокаина в порту Роттердама, что является одним из крупнейших изъятий на сегодняшний день.

Мундра, Елена Васильева

Мундра. Другие новости 21.09.21

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