Бастрыкин взял на контроль дело о пожаре в гостинице Хасавюрта

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в гостинце в городе Хасавюрте. Руководитель СКР Александр Бастрыкин взял работу дагестанских следователей на контроль, сообщила пресс-служба ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Устанавливаются причина и очаг возгорания», – говорится в сообщении дагестанского управления СКР.

Следователи назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы и пока допрашивают свидетелей и пострадавших.

Председатель СКР поручил доложить ему о ходе расследования, а ход раскрытия дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, пожар в гостинице «Жемчужина» случился около 4 часов утра. Прибывшие пожарные вывели постояльцев из здания, но к тому моменту второй и мансардный этажи уже были объяты огнем. Под отломками спасатели нашли тела двух мужчин, шесть человек доставлены в больницу с различными повреждениями. Один пострадавший находится в реанимации.

Москва, Наталья Рязанова

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