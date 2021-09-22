В Москве 16-летний подросток жестоко расправился с родителями

В Москве 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве матери и отца. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

Убитых обнаружили в среду, 22 сентября, в их квартире в доме по улице Полярной. На телах супружеской пары были множественные колото-резаные ранения.

Задержанный по подозрению в совершении жестокого преступления их сын «состоял на учете и систематически принимал наркотические средства», говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК).

Подозреваемый доставлен в подразделение СКР для проведения допроса.

По данным СМИ, подросток до совершения расправы над родителями проходил принудительное лечение от наркомании в психиатрической клинике.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.21

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