Приморский полицейский насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Сотрудник полиции Владивостока не пропустил пешеходов на нерегулируемом переходе. В результате 62-летняя женщина умерла от полученных травм.

ДТП случилось 13 сентября в районе улицы Спиридонова в столице Приморья. Полицейский на служебной машине сбил пенсионерку, которая понадобилась медицинская помощь. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла в больнице от полученных травм.

«Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ)», – пояснили в региональном управлении Следственного комитета.

Владивостокское ЛУ МВД России на транспорте проводит служебную проверку. Если вина полицейского подтвердится, сотрудника уволят, а его начальство получит дисциплинарное взыскание.

Это второй подобный случай в Приморье за неделю. 14 сентября конвойный автомобиль наехал на 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Уссурийске. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Владивосток, Наталья Рязанова

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