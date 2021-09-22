Самолет Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

В Хабаровском крае самолет А-26 перестал выходить на связь и пропал с радаров. На его борту находятся шесть членов экипажа. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на источники.

По данным собеседника «Интерфакса», пропавший Ан-26 проводил технический полет в 40 км от Хабаровска. Неожиданно связь с ним пропала, на радарах самолета также нет. По некоторым данным, самолет пропал в районе заповедника Хехцир.

На поиски Ан-26 вылетел вертолет Ми-8. Однако он не смог найти его из-за плохой видимости, передает ТАСС со ссылкой на источник в региональном правительстве.

По предварительным данным, пропавший самолет принадлежит компании «Летные проверки и системы», передает РИА «Новости». Ан-26 отравился в полет, чтобы проверить систему связи.

В МЧС подтвердили пропажу Ан-26, отметив, что его поиски осложнены плохой погодой и темным временем суток.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 22.09.21

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