В хабаровском заповеднике водили экскурсии к месту крушения Ан-26

Житель Хабаровского края организовал платные экскурсии к месту крушения Ан-26 в заповеднике Большехехцирский. Незаконную деятельность выявили сотрудники «Заповедного Приамурья».
Ан-26 перестал выходить на связь днем 22 сентября. Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Затем были найдены обломки воздушного судна на вершине хребта высотой около 900 метров. Все шесть членов экипажа погибли.
Директор заповедника «Большехехцирский» Антон Фетисов сообщил, что в прошлую субботу, 6 ноября, было совершено 22 нарушения туристами посещения особо охраняемой природной территории в районе горы Хребтовой.
В социальной сети Instagram обнаружили аккаунт, где предлагались туры к месту крушения самолета. Организатор в такой тур собрал девять человек, они были остановлены во время рейда. Гид сознался, что сам на горе никогда не был, но взял с клиентов деньги – по две тысячи с человека за свои услуги проводника.
Хабаровск, Зоя Осколкова
Хабаровск. Другие новости 09.11.21
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