На борту упавшего под Хабаровском Ан-26 никто не выжил

Все шесть человек на борту Ан-26, упавшего в Хабаровском крае, погибли. Спасатели не нашли выживших, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет», – заявил источник.

Краевые спасатели продолжают поисковые работы. На месте ожидают следователей из СКР, которым предстоит изучить место крушения в рамках уголовного дела.

Напомним, обломки Ан-26 нашли ранее днем в Большехехцирском заповеднике, на вершине хребта высотой около 900 метров. Самолет пропал с радаров накануне: связь с ним резко оборвалась. Ан-26 совершал технический полет, на борту находились шесть человек.

Прокуратура проводит проверку, а транспортное СУ Следственного комитета уже возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Москва, Наталья Рязанова

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