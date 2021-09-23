Найдены обломки пропавшего в Хабаровском крае Ан-26

Поисковая группа нашла место падения пассажирского самолета Ан-26, который накануне пропал с радаров. Спасатели увидели обломки с воздуха и уже отправили наземный отряд, чтобы добраться до самолета, рассказали в пресс-службе регионального управления Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Всю ночь в тайге работала наземная группа спасателей, но найти самолет смогла только авиация. С раннего утра на поиски отправились вертолеты МЧС и Росавиации, которые не могли вылететь раньше из-за плохой погоды.

«Около 12 часов местного времени в ходе поисковых мероприятий на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника обнаружены обломки, предположительно самолета Ан-26», – пояснили в ведомстве.

По данным МЧС, в поисках и спасении упавшего Ан-26 задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники.

Следователи возбудили уголовное дело вскоре после исчезновения самолета с радаров. Допрошены авиатехники ЗАО «Летные проверки и системы», которые проводили техническое обслуживание самолета перед вылетом. Специалисты изъяли документы о медосмотре членов экипажа и взяли пробы горючего для экспертизы. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия.

Дальневосточная транспортная прокуратура взяла ход расследования на контроль и проводит собственную проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, Ан-26 перестал выходить на связь днем 22 сентября. Самолет совершал облет систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. На его борту было шесть человек, их судьба до сих пор неизвестна.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 23.09.21

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