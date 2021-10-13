Крушение под Хабаровском Ан-26 причинило миллионный ущерб заповеднику

Заповедник «Большехехцирский» под Хабаровском назвал предварительную сумму ущерба от падения в его границах самолета Ан-26. Пострадало около 0,4 га территории, что оценили в четыре миллиона рублей.

Напомним, 22 сентября совершавший технический полет борт пропал с радаров под Хабаровском. Позже его обломки нашли в лесу Большехехцирского заповедника. На борту находились шесть человек, все они погибли. В результате пролилось топливо, землю загрязнили обломки, а при падении самолет повредил растения и почву.

«Ущерб нанесен лесным насаждениям и почве, объектам животного мира, таким как благородные олени, косули сибирские, кабаны, бурые и гималайские медведи, соболь», – перечислил руководитель заповедника Антон Фетисов. Его слова процитировала пресс-служба учреждения в соцсети.

В заповеднике отметили, что окончательно оценить ущерб можно будет оценить только весной. Талые воды могут разнести топливо на большую территорию, чем сейчас. Предварительные цифры заповедник передал в транспортную прокуратуру в Хабаровске.

Хабаровск, Наталья Рязанова

Хабаровск. Другие новости 13.10.21

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