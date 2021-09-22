В Бурятии в лесу потерялись искавшие рыбака волонтеры

В Бурятии пропала группа добровольцев, которые искали пропавшего рыбака. Об этом сообщили в управлении МЧС по Иркутской области.

На реке Снежной 9 сентября перевернулась лодка с тремя мужчинами. Двоим удалось выбраться на берег, третьего унесло течением. Его искали несколько дней, но безуспешно.

15 сентября на поиски из бурятского поселка Выдрино отправились пятеро добровольцев, которых собрали родственники пропавшего. 20 сентября они должны были выйти на связь, но этого не произошло.

На поиски группы выдвинулись сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда на аэролодках.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

Улан-Удэ. Другие новости 22.09.21

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