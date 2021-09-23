Три дня не ели: спасатели нашли волонтеров, искавших пропавшего рыбака

Спасатели нашли пятерых добровольцев, которые отправились искать пропавшего рыбака, но сами потерялись. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Пятерых мужчин обнаружили с вертолета. Они находятся на территории Бурятии. Волонтеры рассказали, что не смогли продолжить путь из-за выпавшего на перевале снега. Мужчины три дня не ели, передает «Интерфакс». Добровольцев накормили и доставили в село Выдрино.

На реке Снежной 9 сентября перевернулась лодка с тремя мужчинами. Двоим удалось выбраться на берег, третьего унесло течением. Его искали несколько дней, но безуспешно. 15 сентября на поиски из Выдрино отправились пятеро добровольцев, которых собрали родственники пропавшего. 20 сентября они должны были выйти на связь, но этого не произошло.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 23.09.21

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