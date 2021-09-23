Тувинского министра нашли раненым рядом с телом жены

Полиция нашла экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола с несколькими ножевыми ранами. Его жена обнаружена уже мертвой. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Супругов нашли около 20:00 часов в собственной квартире в городе Кызыл. Хозяйка квартиры была уже мертва, а вот мужчина выжил.

«Ее супруг с колото-резаным ранением в области груди был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ», – рассказали в СКР.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что найдены были именно Тыт-оол и его жена. Следователи ждут, когда бывшему министру станет лучше, чтобы опросить его о том, что случилось.

«Находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся. Состояние тяжелое, но стабильное», – пояснил источник.

Как сообщал «Новый День», в ноябре 2019 года Юрий Тыт-оол был приговорен к четырем годам колонии за мошенничество на 1,3 млн рублей. Преступление он совершил, когда был председателем администрации муниципалитета. Тыт-оол возглавил министерство в 2015 году, но уже в 2016 году лишился кресла министра, когда попал под следствие.

Кызыл, Наталья Рязанова

Кызыл. Другие новости 23.09.21

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