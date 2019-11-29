В Туве экс-министр получил 4 года колонии за мошенничество

В Тыве суд вынес приговор экс-министру сельского хозяйства и продовольствия республики Юрию Тыт-оолу, которого обвиняли в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3, 4 ст.159 УК РФ).

Доказано, что Тыт-оол с февраля 2014 года по август 2015 года, будучи председателем администрации муниципалитета, воспользовался служебным положением и обманным путем издал фиктивный приказ о приеме на работу в администрацию своего родственника. Фактически трудоустроенный мужчина не работал, а Тыт-оол вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения об отработанном им времени, а его зарплатой распоряжался по собственному усмотрению. Всего за это время Тыт-оол похитил чуть более 48 тыс. рублей, причинив бюджету муниципалитета ущерб.

Кроме того, Тыт-оол, с января по декабрь 2013 года с согласия своего родственника Чамыяна зарегистрировал на его имя крестьянско-фермерское хозяйство. Таким образом они действовали по сговору в качестве преступной группы, что является отягчающим обстоятельством. После этого Тыт-оол предоставил в Центр занятости населения фиктивные договоры о трудоустройстве 11 граждан, на основании которых на счет Чамыяна было перечислено более 1 млн 340 тыс. рублей.

40-летний Чамыян также был признан виновным в особо крупном мошенничестве. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Тыве.

Приговором суда Тыт-оолу путем назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 100 тыс. рублей. Чамыяну назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 29.11.19

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